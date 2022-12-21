Игорь Сопов посоветовал двум партиям тщательнее готовить документы к выборам

17:17, 21 декабря 2022, ПАИ

Председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в эфире проекта ПАИ-live посоветовал партиям «Новые люди» и «Яблоко» тщательнее готовить документы к выборам.

«Политические партии всегда знают дату выборов, но почему-то каждый раз подходят к ним неподготовленными. И каждый год у них возникает один и тот же вопрос: как документы заполнять. И всякий раз ошибки, недоработки. Мы приглашаем на семинары, на консультации, некоторые приходят туда и спят, а некоторые вообще не появляются», - констатировал Игорь Сопов.

По его словам, некоторые политические партии приносят документы в последний день. «И мы проверяем их впритык, в результате у них уже нет возможности исправить свои ошибки. А потом нас обвиняют в незаконных действиях. Нет, просто документы надо готовить заранее, а мы их проверим и подскажем. Вот партия «Яблоко» вообще документы приносит не то что в последний день, а в последние десять минут», - рассказал председатель избирательной комиссии региона.