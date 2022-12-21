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Куда отправляется мусор из Пскова и Великих Лук, объяснил глава «Экопрома»

Куда отправляется мусор из Пскова и Великих Лук, объяснил генеральный директор компании «Экопром» - регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами Александр Киселев в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.   

«Псковский район, деревня Котово, там сортировочная станция. После этого отправляется все на полигон рядом с Порховом. Великие Луки и Великолукский район, там есть сортировочная станция», - сказал Александр Киселев. 

Также гость студии отметил, что в Псковской области нет особо напряженных ситуаций, связанных с мусорными полигонами.  

«Каждый район со своей спецификой, и проблем таких нет. Есть перенакопление, но это происходит из-за наших проблем. На каждый маршрут есть аварийная машина. Но бывает такое, что ее задействовали в другом направлении, а и тут машина сломалась. На сегодняшний день проблема не в технике, а очень много болеет водителей. Ещё одна проблема зимой в том, что не очищены площадки от снега», - пояснил гость студии.  

Он добавил, что за день машины компании проезжают девять тысяч километров.  

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