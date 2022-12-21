Стало известно, во сколько псковичам обойдётся натуральная ёлка

17:51, 21 декабря 2022, ПАИ

Сколько придется заплатить псковичам за натуральную ель в зависимости от ее высоты, выяснил «АиФ-Псков».

Ёлка высотой до метра обойдётся в 6 рублей 54 копейки, от метра до двух - в 11 рублей 76 копеек, от двух до трёх - в 22 рубля 20 копеек, от трёх до четырёх - в 41 рубль 77 копеек. За ёлку выше четырёх метров придётся заплатить целых 67 рублей 88 копеек. Эти цены являются едиными для всей Псковской области.

Как рассказали в Псковском лесничестве, первый звонок от желающего купить ёлку на корню был ещё в августе, активно интересоваться новогодними деревьями жители начали с 1 декабря, пиковый же спрос традиционно приходится на последние две недели года. На данный момент в лесничестве оформили уже более 300 договоров на вырубку ёлок. Там рассчитывают, что в итоге будет реализовано от 1000 до 1300 деревьев, как и в прошлом году.

Чаще всего псковичи приобретают на корню ёлки от метра до трёх. Меньше всего спросом пользуются маленькие деревья, до метра, и лесные красавицы выше четырёх метров.

В лесничестве предупредили, что купить порубочный билет и заполучить любую ёлку нельзя. Спилить дерево можно только под линией электропередачи, в районе газопровода и возле дорог: то есть там, где не требуется сохранение подроста. В какой-то мере такие новогодние лесорубы помогают специалистам, которые должны делать просеки, чтобы деревья не мешали дорогам и коммуникациям. Правда, замечают в лесничестве, объёмы праздничной вырубки всё же не такие значительные.

Напомним, что с 22 по 24 декабря можно будет приобрести ёлки в Пскове. Покупателям предложат деревья от метра и выше по 500 рублей за метр.