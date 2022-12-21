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Происшествия

Мужчина получил срок за кражу электроинструмента в Бежаницах

Житель поселка Бежаницы получил срок за кражу электроинструмента. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, 5 октября подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в доме потерпевшего в Бежаницах, похитил принадлежащие последнему электродрель и угловую шлифовальную машину, после чего скрылся с места преступления. Через пару часов он вновь вернулся и проник в гараж, откуда похитил настольную шлифовальную машину.

Материальный ущерб составил более 11 000 рублей.

В судебном заседании подсудимый признал свою вину в совершении указанных преступлений.

При определении вида и размера наказания суд учитывал смягчающие наказание подсудимого обстоятельства: явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, а также отягчающее обстоятельство - рецидив преступлений. В итоге мужчина признан виновным, по совокупности преступлений ему назначего наказание в виде 2 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

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