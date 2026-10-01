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Происшествия

В Островском районе завершилось расследование убийства мужчины во время пьяной ссоры

Следственные органы СК России по Псковской области завершили расследование уголовного дела в отношении 37-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве знакомого, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба СУ СК России по Псковской области

По версии следствия, в конце ноября 2025 года мужчина находился в одной из квартир в Острове со своим знакомым. При совместном распитии алкоголя между мужчинами произошёл конфликт, во время которого острович избил знакомого руками и ногами. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Фигурант обвиняется в совершении преступления по части 4 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшего смерть потерпевшего). В настоящее время следствие собрало достаточную доказательственную базу, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

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