В Островском районе завершилось расследование убийства мужчины во время пьяной ссоры

21:20, 01 октября 2026, ПАИ

Следственные органы СК России по Псковской области завершили расследование уголовного дела в отношении 37-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве знакомого, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, в конце ноября 2025 года мужчина находился в одной из квартир в Острове со своим знакомым. При совместном распитии алкоголя между мужчинами произошёл конфликт, во время которого острович избил знакомого руками и ногами. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Фигурант обвиняется в совершении преступления по части 4 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшего смерть потерпевшего). В настоящее время следствие собрало достаточную доказательственную базу, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.