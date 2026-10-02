Жителя Псковской области арестовали за попытку диверсии

10:24, 02 октября 2026, ПАИ

Сотрудники УФСБ России по Псковской области задержали жителя региона за попытку диверсии и госизмену, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Сотрудники УФСБ возбудили уголовное дело в отношении 22-летнего жителя Себежа. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, пунктом «а» части 2 статьи 281 УК РФ (покушение на диверсию, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и статьей 275 УК РФ (государственная измена).

Установлено, что фигурант инициативно установил связь с представителем спецслужб Украины, от которого получал задания, направленные против безопасности России. Так, подозреваемый пытался уничтожить объект транспортной инфраструктуры, однако был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Кроме того, он передал противнику сведения о военнослужащих Вооружённых сил России, погибших в ходе проведения СВО.

Гражданину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.