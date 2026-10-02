Росгвардейцы задержали 20 нарушителей в Псковской области за неделю

09:51, 02 октября 2026, ПАИ

315 выездов на охраняемые объекты Псковской области по сигналам тревоги совершили сотрудники вневедомственной охраны регионального управления Росгвардии с 24 по 30 сентября. Росгвардейцы задержали за административные правонарушения 20 граждан, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Так, в Великих Луках сотрудники Росгвардии задержали 46-летнюю женщину, которая взяла с прилавка продукты, спрятала их под куртку и пыталась уйти, не оплатив.

В результате оперативных действий вневедомственной охраны правонарушительницу передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

В ведомстве отметили, что сотрудники Росгвардии привлекаются для обеспечения безопасности и правопорядка по сообщениям дежурных частей территориальных органов внутренних дел. Сейчас подразделения обеспечивают централизованную охрану более 5,5 тысячи объектов граждан Псковской области, а также около ста транспортных средств.

Ранее в Псковской области за неделю изъяли 18 единиц оружия.