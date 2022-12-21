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Общество

В России подорожает тюнинг автомобилей

Тюнинг автомобиля подорожает в России с 1 января 2023 года, пишет Аutonews.ru.

Теперь за внесение изменений в конструкцию автомобиля придется заплатить больше. Закон об увеличении государственной пошлины за тюнинг машин президент страны Владимир Путин подписал еще летом, но в силу новая норма вступит только со следующего года. Согласно документу, теперь водителям придется платить пошлину в размере одной тысячи рублей за выдачу разрешения на внесение изменений в конструкцию машины. Сейчас этот документ выдают водителям в ГИБДД бесплатно.

Кроме этого, с 800 до 1500 рублей вырастет размер госпошлины за выдачу свидетельства о соответствии транспортного средства требованиям безопасности. Также заплатить придется за выдачу свидетельства о допуске к перевозке опасных грузов — 1,5 тысячи рублей, а продление срока действия такого свидетельства обойдется в одну тысячу рублей. Все эти изменения c 1 января будут внесены в статью 333.33 Налогового кодекса России.

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