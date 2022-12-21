Псковские газовики оказали помощь участникам специальной военной операции

18:22, 21 декабря 2022, ПАИ

Коллективы «Газпром межрегионгаз Псков» и «Газпром газораспределение Псков» оказали помощь военнослужащим из Псковской области, участвующим в специальной военной операции. Гуманитарный груз будет доставлен адресатам силами общественного фонда «Здоровая нация».Об этом ПАИ сообщили в региональном управлении «Газпрома».

«В наших компаниях работает много неравнодушных людей. Газовики проводят уже вторую акцию по оказанию гуманитарной помощи нашим военнослужащим в этом году», - отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» и АО «Газпром газораспределение Псков» Олег Басников.