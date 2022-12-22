В «Экопроме» рассказали, на что псковичи жалуются чаще всего

10:13, 22 декабря 2022, ПАИ

У компании «Экопром» есть диспетчеры, которые взаимодействуют с жителями Псковской области. Об этом сообщил генеральный директор компании «Экопром» - регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами Александр Киселев в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Жалоб не много. У меня есть вся информация, сколько приходит жалоб за один день, за неделю. Есть человек, который каждый понедельник дает информацию», - сказал гость студии.

Александр Киселев подчеркнул, что в основном псковичи жалуются на перенакопление мусора. «Сегодня я знаю, где будут жалобы, потому что я проехался по Псковскому району. Завтра в 9.00 на планерке мне будут докладывать. Есть жалобы, что мы не строим площадки, не чистим дороги, но это не наш профиль», - отметил Александр Киселев.