95-летний юбилей отмечает Псковская детская музыкальная школа № 1

19:32, 21 декабря 2022, ПАИ

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Детская музыкальная школа № 1 имени Н. А. Римского-Корсакова города Пскова отмечает 95-летний юбилей. Эта старейшая музыкальная школа города и сейчас является одним из образцовых учреждений дополнительного образования, которое остаётся верным богатым музыкальным традициям, сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Юбилейный концерт, посвящённый годовщине создания детской музыкальной школы № 1 им. Н. А. Римского-Корсакова, состоится 22 декабря в 17:00.В программе произведения известных зарубежных и отечественных композиторов, современная музыка, а также выступления творческих коллективов и солистов. Участниками концерта станут как выпускники ДМШ, так и лучшие молодые исполнители, которые сейчас ещё учатся в стенах школы.

В настоящее время по различным специальностям в школе обучаётся порядка 500 детей. Среди направлений — фортепиано, скрипка, виолончель, флейта, баян, гитара, аккордеон, домра, гусли, духовые инструменты и многие другие. Многие воспитанники школы являются постоянными участниками городских, областных, региональных и международных конкурсов, олимпиад, фестивалей, занимают призовые места, показывают хороший исполнительский уровень. Гордостью школы являются выпускники, которые успешно учатся в средних специальных и высших специальных учебных заведениях Санкт-Петербурга и Москвы. Учащиеся школы ежегодно участвуют в концерте «Юные дарования Псковщины» с участием Губернаторского симфонического оркестра Псковской области.

За последние двадцать лет школу окончили более 1,5 тыс. учащихся. Многие выпускники ДМШ стали педагогами, артистами, оркестрантами, музыковедами, работают в различных городах России и за рубежом.

Напомним, что детская музыкальная школа была открыта в 1927 году. В 1987 году ей было присвоено имя выдающегося русского композитора и педагога Н. А. Римского-Корсакова.