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Общество

Международный день бардовской песни празднуется 22 декабря

Международный день бардовской песни празднуется 22 декабря, сообщает calend.ru.

Праздник неофициальный, однако существует уже 20 лет. Считается, что впервые его отметили в 2000 году по инициативе Константина Шлямова – археолога и автора-исполнителя песен. Но впервые идея зародилась ещё в 1985 году, после чего прошла почти десятилетний путь до момента воплощения в жизнь, когда читинские авторы и исполнители собрались на концерт бардовской песни. Тогда и появился День авторской песни, правда, носил он лишь региональный характер.

В 1999 году идея превращения Дня авторской песни в общероссийский праздник получила дальнейший ход. На следующий год организаторы и первые участники праздника (среди которых были представители разных стран) провели встречу через интернет. Сообщество бардов поддержало идею, праздник стал ежегодным и со временем приобрёл собственные традиции.

Отсутствие границ для музыки и поэзии, а также глубокие общие культурные традиции сделали День авторской песни международным. К празднованию присоединились авторы-исполнители из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Ежегодно 22 декабря в 16:00 по московскому времени все, кто чувствует себя сопричастным к Дню авторской песни, стараются исполнить песню Булата Окуджавы «Молитва». 

Сами организаторы подчёркивают, что 22 декабря – самый короткий день в году, а долгий зимний вечер – это лучшая возможность и время для того, чтобы собрать друзей и послушать любимые песни.

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