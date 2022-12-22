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Общество

В РФ могут выделить специальные радиочастоты для беспилотников

В РФ могут создать межведомственную рабочую группу, которая проработает вопрос выделения частот для управления беспилотными летающими аппаратами (БПЛА), пишет газета «Известия».

По итогам заседания Госкомиссии по радиочастотам, намеченного на декабрь, планируется создать рабочую группу, подтвердили в ведомстве. Минпромторг будет представлять интересы разработчиков воздушных судов, Росавиация — отвечать за законодательное регулирование использования радиочастот, а другие представители комиссии — участвовать в вопросах выделения частот для БПЛА. В предварительных материалах комиссии, которые и предстоит доработать межведомственной группе, сказано о возможности использования для управления дронами частот 1,7-1,8 ГГц.

Сейчас для связи с дронами переиспользуются частоты от других массовых технологий. В первую очередь, гражданские беспилотники по большей части управляются и передают видеоданные на частотах 2,4 ГГц — на них же работает WiFi, рассказывали «Известиям» участники рынка.

Как заявил руководитель проектов компании «Спектр Менеджмент» Вадим Поскакухин, выделение новых частот для дронов (частоты 1,7-1,8 ГГц, обозначенные в материалах ГКРЧ, сейчас применяются на сетях LTE) — шаг к тому, чтобы превратить сотовые сети в полноценные системы управления дронами, охватывающие практически всю страну.

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