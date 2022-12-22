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Культура

Пушкинский заповедник представил коллекцию редкой графики в Саратове

К репродукции: Юлия Леонычева Утро в Тригорском (2013). Из фондов «Михайловского»

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» 22 декабря открыл для посетителей выставку «Дорога к Пушкину. Графика из фондов Пушкинского заповедника» в Музее-усадьбе Н. Г. Чернышевского в Саратове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Пушкинского заповедника.

В экспозицию включили 26 цветных автолитографий — графических листов, выполненных в сложной, редко практикуемой в наше время технике. Их авторы — выпускники и преподаватели Института графики и искусства книги имени В. А. Фаворского Московского политехнического университета.

«Впервые студенты этого учебного заведения, воспитанники знаменитого на весь мир иллюстратора сказок Андерсена и других детских и взрослых книг, народного художника России Бориса Диодорова приехали сюда на пленэрную практику зимой 2005 года. С тех пор визиты «диодоровцев» в псковские пушкинские места стали постоянными, а лучшие работы, созданные по итогам этих поездок, вошли в музейную коллекцию современной отечественной графики. Музей активно экспонирует их на выставках как в собственно «Михайловском», так и по области, по России и за пределами страны», – отметили в музее.

Выставка «Дорога к Пушкину. Графика из фондов Пушкинского заповедника» будет работать в мемориальной усадьбе Н. Г. Чернышевского до 28 марта следующего года.

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