Всероссийский фестиваль «Великие традиции» пройдёт в Псковской области в августе

16:14, 31 мая 2024, ПАИ

Всероссийский фестиваль-конкурс народных исполнителей «Великие традиции» пройдёт с 16 по 25 августа в Псковской области, сообщили ПАИ в Псковском областном центре народного творчества.

В мероприятии примут участие творческие коллективы из всей России. Участников ждут творческие лаборатории, концерты, конкурсы, коллективы, популяризирующие гусельную и балалаечную игру. Кроме того, в рамках фестиваля будут работать интерактивная площадка «Ремёсла древней Псковщины» и выставка народных инструментов Псковской области «Сохраняя, приумножаем».

В конкурсных прослушиваниях могут принять участие солисты и инструментальные коллективы учреждений культуры, дополнительного образования, а также коллективы детских школ искусств и детских музыкальных школ.

Прослушивания пройдут 17 августа в номинациях «сольное исполнительство», «ансамбли малых форм», «ансамбли крупных форм».

Заявки принимаются до 15 июля на электронную почту festival@ocntpskov.ru с пометкой «Фестиваль «Великие традиции» и наименованием региона.

Подробную информацию о проведении конкурса можно найти в официальной группе Псковского областного центра народного творчества в соцсети «ВКонтакте».