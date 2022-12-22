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Общество

Раскаяние в псковской колонии: экс-участник экстремистской группы дал интервью

Уроженец Литвы отбывает в Псковской области наказание за экстремизм. Издание «АиФ-Псков» взяли интервью у экс-участника «Хизбут-Тахрир» (организация признана террористической и запрещена в РФ).

Мужчину осудили за организацию деятельности экстремистской группы и за участие в ней, а когда практически отбыл наказание, получил ещё один приговор - за оправдание терроризма, поскольку пытался продвигать идеи организации среди сокамерников.

Заключённый рассказал, как попал в экстремистскую группу и что думает об этом теперь. Он также объяснил, почему не стоит принимать решения, следуя эмоциям.

«У человека выбор всегда есть. Я бы, возможно, обратился в правоохранительные органы, если были бы угрозы. Если приказ не соответствует религии, то я никому повиноваться не должен, кроме Аллаха. Вот я в семье амир, глава, жена должна меня слушаться, но если я буду призывать её к хараму, то она не обязана подчиняться, потому что это противоречит религии. Здесь также, если глава организации заставляет меня сделать что-то, противоречащее религии, как я могу это сделать? Но, опять-таки, это я сейчас так разумно понимаю эти вещи», - сказал собеседник издания.

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