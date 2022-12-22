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Общество

Псковских школьников наградили за вклад в экологию

Фото здесь и длаее: пресс-служба росприроднадзора

Школьники Псковской области получили награды по итогам международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора.

Церемонию награждения для победителей в Пскове провёл заместитель руководителя управления Геннадий Полоцкий.

Двенадцатилетняя Марина Костюшко получила отдельный приз за работу «Эковыгул». Школьница предложила решение проблемы организации выгула собак. По ее мнению, необходимо предусмотреть специальные территории, за чистотой которых могли бы следить сотрудники ЖКХ. Девочка не только разработала макет проекта, но и составила смету затрат на реализацию идеи. За инициативу и творчество Марине вручены накопитель, смартфон, диплом спецприза.

Дипломами и призами отмечены два региональных учреждения: Псковский технический лицей и Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, города Пскова. Эти учреждения попали в рейтинг по числу поступивших работ на премию. Центру помощи детям передали ноутбук, диплом спецприза и именной сертификат на саженцы. Технический лицей также получил сертификат на деревья, которые могут быть высажены весной, и термопот.

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