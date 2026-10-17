Назван возраст, после которого повышается риск развития рака

10:36, 17 октября 2026, ПАИ

Процесс превращения нормальных клеток организма в злокачественные начинается в организме после 50 лет. Об этом РИА Новости сообщил главный онколог Москвы, директор МКНЦ имени А. С. Логинова Игорь Хатьков.

«Процесс канцерогенеза начинается в организме в период после 50 лет – его можно считать естественной частью старения. Доля пациенток с раком молочной железы в возрасте до 40 лет составляет всего 6,4 %», – рассказал специалист.

При этом до 10 % всех случаев рака груди провоцируют наследственные мутации. «Если ваши родственницы по одной линии, материнской или отцовской, болели раком груди или яичников или если в семейном анамнезе есть наследственные опухолевые синдромы Ли-Фраумени и Коудена, то имеет смысл пройти генетическое исследование и проконсультироваться с онкологом или врачом-генетиком», – добавил врач.

Отметим, что неделя борьбы против рака молочной железы в этом году проходит с 12 по 18 октября.

Ранее о том, как не пропустить рак груди, рассказал в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) ведущий онколог-маммолог, врач-хирург Псковского областного клинического онкодиспансера Сергей Калиновский. Главное с эфира можно увидеть по ссылке.