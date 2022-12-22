В Псковской области снизилась преступность среди подростков

17:54, 22 декабря 2022, ПАИ

Расширенное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав под председательством первого заместителя губернатора Веры Емельяновой состоялось в правительстве Псковской области 22 декабря. Ответственные лица в муниципальных районах и городах участвовали в работе в режиме ВКС, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства региона.

Члены комиссии обсудили состояние подростковой преступности на территории Псковской области за 11 месяцев этого года, вопросы профессиональной ориентации несовершеннолетних граждан, работу по профилактике распространения экстремизма и терроризма в молодежной среде и формированию у несовершеннолетних антитеррористического сознания.

Также они утвердили план работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав правительства области на 2023 год.

По данным на ноябрь, на территории Псковской области сохраняется тенденция снижения числа несовершеннолетних, совершивших преступления. За 11 месяцев 2022-го этот показатель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 10 % (с 99 % до 89 %), в том числе на треть — по предварительному сговору со взрослыми. На 25 % стало меньше подростков, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения. Преступлений, совершенных несовершеннолетними в состоянии наркотического опьянения, не зафиксировано. Число детей, допустивших повторное совершение преступлений, сократилось на 18 %.

На профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних территориальных органов МВД России на городском и районном уровнях состоят 427 детей и родителей. Инспекторы на районном уровне выявили чуть больше трёх тысяч административных правонарушений по линии несовершеннолетних, что на 5 % меньше по сравнению с прошлым годом. С нарушителями порядка проводятся профилактические беседы и лекции, а также локальные мероприятия, направленные на предупреждение совершения правонарушений и преступлений несовершеннолетними и в отношении их.

Так, на территории области организованы и проведены оперативно-профилактические операции «Лидер», «Здоровье», общероссийские оперативно-профилактические мероприятия «Твой выбор» и «Защита», мероприятия в рамках акции «Безопасность детства», «Помоги пойти учиться», «Насилию скажем — нет!». Также трудные подростки приняли участие в международном походе, посвященном сохранению памяти о событиях и участниках Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов «наСЛЕДие», в двух профильных сменах «Поверь в себя», в спартакиаде по мини-футболу и в трудовом лагере «Юный спецназовец» на базе Вечерней (сменной) общеобразовательной школы № 1 в Пскове.

Кроме того, ребята активно привлекаются во внеурочную и трудовую деятельность, приобщаются к мероприятиям, проводимым региональными отделениями Российского движения школьников, юнармии, волонтерских объединений и молодежных организаций. В частности, они принимали деятельное участие в проведении праздничных мероприятий по случаю годовщины победы над немецко-фашистскими захватчиками, в уборке воинских захоронений и поздравлении ветеранов и участников Великой Отечественной войны.

Пятидесяти несовершеннолетним, состоящим на учете в ПДН, оказана помощь в трудоустройстве.