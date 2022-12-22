Школа городских модераторов открылась в Пскове

17:41, 22 декабря 2022, ПАИ

Школа городских модераторов впервые открылась в Пскове. Основатель института урбанистики и федеральный эксперт в сфере развития постсоветских территорий Святослав Мурунов провёл авторский трехдневный практикум для представителей правительства, специалистов проектных офисов и активных граждан районов Псковской области, сообщили в пресс-службе ПРОО «Команда 2018».

Обучение прошло в рамках проекта «Твой регион - твои возможности 2.0», который реализует региональная общественная организация «Команда 2018» при поддержке Фонда президентских грантов и Фонда инвестиционного развития Псковской области.

Первые результаты с анкеты горожанина уже получены. Но желающие ещё могут рассказать о своём городе, выбрав соответствующий район в группе «Проектный офис «Команда 2018» в соцсети «ВКонтакте».

Следующий этап проекта - формирование тем для проектных сессий, интересующих и волнующих жителей районов. Для этого нужны соответствующие навыки модерирования данных встреч. Именно этому и было посвящено обучение от Святослава Мурунова.

«Компетенция городского модератора позволяет проводить городские исследования, выявлять общие интересы и проблемы в городе, формировать темы проектных сессий, проводить их с теми, кому это важно, и быть модераторами созидательных изменений в городах», - сказал председатель ПРОО «Команда 2018» Михаил Васильев.

Стать частью проекта или предложить свою идею по развитию конкретной территории можно в группе псковского проектного офиса «Команда 2018» в соцсети «ВКонтакте».