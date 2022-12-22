Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Школа городских модераторов открылась в Пскове

Школа городских модераторов впервые открылась в Пскове. Основатель института урбанистики и федеральный эксперт в сфере развития постсоветских территорий Святослав Мурунов провёл авторский трехдневный практикум для представителей правительства, специалистов проектных офисов и активных граждан районов Псковской области, сообщили в пресс-службе ПРОО «Команда 2018».

Фото здесь и далее: пресс-служба ПРОО «Команда 2018»

Обучение прошло в рамках проекта «Твой регион - твои возможности 2.0», который реализует региональная общественная организация «Команда 2018» при поддержке Фонда президентских грантов и Фонда инвестиционного развития Псковской области.

Первые результаты с анкеты горожанина уже получены. Но желающие ещё могут рассказать о своём городе, выбрав соответствующий район в группе «Проектный офис «Команда 2018» в соцсети «ВКонтакте».

Следующий этап проекта - формирование тем для проектных сессий, интересующих и волнующих жителей районов. Для этого нужны соответствующие навыки модерирования данных встреч. Именно этому и было посвящено обучение от Святослава Мурунова.

«Компетенция городского модератора позволяет проводить городские исследования, выявлять общие интересы и проблемы в городе, формировать темы проектных сессий, проводить их с теми, кому это важно, и быть модераторами созидательных изменений в городах», - сказал председатель ПРОО «Команда 2018» Михаил Васильев.

Стать частью проекта или предложить свою идею по развитию конкретной территории можно в группе псковского проектного офиса «Команда 2018» в соцсети «ВКонтакте».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













22 декабря 2022

Фестиваль «Виноград» может быть признан главным событием 2022 года в Псковской области
22 декабря 2022

Руководитель кружка для особенных детей вошла в число претендентов на «Народное признание»
22 декабря 2022

Эпидситуацию обсудил губернатор с главой облздрава
22 декабря 2022

Создатель виртуального музея стал ещё одним соискателем премии «Народное признание»
22 декабря 2022

В Псковской области снизилась преступность среди подростков
22 декабря 2022

Участница телешоу «Классная тема» выдвинута на «Народное признание»
22 декабря 2022

Школа городских модераторов открылась в Пскове
22 декабря 2022

Волгоградские поисковики ищут родственников бойца из Куньинского района

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...