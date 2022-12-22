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Общество

УФАС наказало две недобросовестные компании

Антимонопольщики Псковской области наказали две компании за неисполнение работ по контрактам.

ООО «НовгородАвтомостПроект» было единственным участником торгов на разработку проекта реконструкции пешеходного моста через Пскову в деревне Торошино Псковского района. В соответствии с условиями контракта подрядчик должен был выполнить работы за 310 дней, однако изготовил только технические решения с нарушением сроков, сообщили в пресс-службе управления Федеральной антимонопольной службы Псковской области.

Подрядчик ссылался то на изменение нормативно-технических документов, то на болезнь главного инженера, то на новую сметно-нормативную базу и постоянные внесения изменений в методику расчёта затрат. Подтвердить причины документально подрядчик не смог. 

Заказчик принял решение об одностороннем отказе от контракта лишь через год после окончания его действия, так как надеялся, что подрядчик всё-таки пройдёт государственную экспертизу проектной документации, которую можно будет использовать для дальнейшей реконструкции моста. Однако работы так и не были выполнены.

За неисполнение обязательств ООО «НовгородАвтомостПроект» было внесено в реестр недобросовесных подрядчиков (РНП).

Также в РНП внесено ООО «Герон», с которым администрация Новоржевского района расторгла  контракт в одностороннем порядке. Компания должна была выполнить работы для осуществления государственного кадастрового учёта и регистрации права собственности на объекты недвижимости. В частности, в задачи ООО «Герон» входило изготовление технических планов 43 объектов капитального строительства, а также межевых планов земельных участков под 37 объектами. 

За этот период компания поставила на кадастровый учёт и оформила право собственности лишь на три объекта, и то с отклонением сроков более чем на месяц. В связи с неисполнением обязательств контракт был расторгнут, а сведения о недобросовестном подрядчике были направлены в антимонопольную службу. Подрядчик объяснял задержку сроков коронавирусной инфекцией, мобилизацией сотрудников, но подтверждающие документы не представил, и УФАС приняло решение включить его в реестр недобросовестных подрядчиков с лишением права участия в торгах на два года.
 

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