УФАС наказало две недобросовестные компании

18:44, 22 декабря 2022, ПАИ

Антимонопольщики Псковской области наказали две компании за неисполнение работ по контрактам.

ООО «НовгородАвтомостПроект» было единственным участником торгов на разработку проекта реконструкции пешеходного моста через Пскову в деревне Торошино Псковского района. В соответствии с условиями контракта подрядчик должен был выполнить работы за 310 дней, однако изготовил только технические решения с нарушением сроков, сообщили в пресс-службе управления Федеральной антимонопольной службы Псковской области.

Подрядчик ссылался то на изменение нормативно-технических документов, то на болезнь главного инженера, то на новую сметно-нормативную базу и постоянные внесения изменений в методику расчёта затрат. Подтвердить причины документально подрядчик не смог.

Заказчик принял решение об одностороннем отказе от контракта лишь через год после окончания его действия, так как надеялся, что подрядчик всё-таки пройдёт государственную экспертизу проектной документации, которую можно будет использовать для дальнейшей реконструкции моста. Однако работы так и не были выполнены.

За неисполнение обязательств ООО «НовгородАвтомостПроект» было внесено в реестр недобросовесных подрядчиков (РНП).

Также в РНП внесено ООО «Герон», с которым администрация Новоржевского района расторгла контракт в одностороннем порядке. Компания должна была выполнить работы для осуществления государственного кадастрового учёта и регистрации права собственности на объекты недвижимости. В частности, в задачи ООО «Герон» входило изготовление технических планов 43 объектов капитального строительства, а также межевых планов земельных участков под 37 объектами.

За этот период компания поставила на кадастровый учёт и оформила право собственности лишь на три объекта, и то с отклонением сроков более чем на месяц. В связи с неисполнением обязательств контракт был расторгнут, а сведения о недобросовестном подрядчике были направлены в антимонопольную службу. Подрядчик объяснял задержку сроков коронавирусной инфекцией, мобилизацией сотрудников, но подтверждающие документы не представил, и УФАС приняло решение включить его в реестр недобросовестных подрядчиков с лишением права участия в торгах на два года.

