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Происшествия

Пскович завёз из Белоруссии контрафактные сигареты на сумму свыше 20 млн рублей

Прокуратура Пскова поддержала обвинение по уголовному делу в отношении псковича, который приобрёл и перевозил немаркированные сигареты, сообщили ПАИ в городской прокуратуре.

Мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (приобретение и перевозка в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке, организованной группой в особо крупном размере).

В ходе судебного следствия установлено, что в период с января 2018 года по апрель 2020 года подозреваемый в составе организованной преступной группы приобретал немаркированные табачные изделия марок NZ, Misk city, «Корона», ФЭСТ на территории Республики Беларусь и осуществлял их перевозку на территорию Пскова с целью сбыта.

Всего табачной немаркированной продукции реализовано подсудимым и соучастниками на общую сумму свыше 20 миллионов рублей.

На судебном заседании мужчина вину признал и раскаялся в содеянном.

С учётом позиции прокурора, данных о личности подсудимого, а также наличия смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Решение суда вступило в законную силу.

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