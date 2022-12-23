Об опасности зацепинга предупредила псковская прокуратура

16:54, 23 декабря 2022, ПАИ

Псковская транспортная прокуратура информирует жителей Пскова об опасности зацепинга. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

«Предупреждение детского травматизма, особенно в период школьных каникул, когда дети больше располагают свободным временем и нередко проводят его в местах повышенной опасности, в том числе вблизи железнодорожного полотна, требует пристального внимания. Родители должны объяснить своим детям то, что находиться на железной дороге запрещено, это нахождение возможно лишь в специально оборудованных для этих целях местах (вокзалы, пассажирские платформы и т. д.) и под присмотром с их стороны. Зацепинг - способ передвижения, который заключается в том, чтобы проехать на поезде и иных рельсовых транспортных средствах, цепляясь к вагонам снаружи за различные поручни и лестницы... Подростки, практикующие данный способ проезда, именуют себя «трейнсёрферами», «трейнхопперами» или зацеперами», – отметили в транспортной прокуратуре.

За 2022 год ведомство направило шесть административных исковых заявлений о признании сведений на 19 сайтах, пропагандирующих проезд железнодорожным транспортом запрещенным способом, информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено. Требования прокурора суд удовлетворил в полном объеме. Доступ к ним ограничен Роскомнадзором.