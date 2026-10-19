Умерла судья Псковского районного суда Екатерина Хатулева

14:46, 19 октября 2026, ПАИ

Судья Псковского районного суда Екатерина Хатулева скончалась в возрасте 43 лет. О её смерти сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Екатерина Хатулева родилась 20 октября 1982 года в Пскове. В 2004 году окончила Санкт-Петербургский университет МВД России. С 2016 года работала мировым судьёй судебного участка № 38 в Пскове, а в сентябре 2020 года указом президента России была назначена судьёй Псковского районного суда.

Судейское сообщество региона выразило соболезнования родным и близким Екатерины Хатулевой.

Прощание состоится 20 октября в 10:30 в храме Веры, Надежды, Любови и Софии по адресу: Псков, Ленинградское шоссе, 24в/1.