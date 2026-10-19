Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Умерла судья Псковского районного суда Екатерина Хатулева

Судья Псковского районного суда Екатерина Хатулева скончалась в возрасте 43 лет. О её смерти сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Фото предоставлено пресс-службой судов Псковской области

Екатерина Хатулева родилась 20 октября 1982 года в Пскове. В 2004 году окончила Санкт-Петербургский университет МВД России. С 2016 года работала мировым судьёй судебного участка № 38 в Пскове, а в сентябре 2020 года указом президента России была назначена судьёй Псковского районного суда.

Судейское сообщество региона выразило соболезнования родным и близким Екатерины Хатулевой.

Прощание состоится 20 октября в 10:30 в храме Веры, Надежды, Любови и Софии по адресу: Псков, Ленинградское шоссе, 24в/1.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

21 октября 2026

Исследование: почти четверть россиян тратит на подписки больше 600 рублей в месяц
21 октября 2026

До +15 градусов прогреется воздух в Псковской области 22 октября
21 октября 2026

Территория заботы: в Псковском районе проходят традиционные осенние субботники
21 октября 2026

С 25 октября изменится режим работы пунктов пропуска на границе с Эстонией
21 октября 2026

Врачи перечислили прививки из национального календаря
21 октября 2026

Кладбище приводят в порядок в Себежском районе
21 октября 2026

«Титан» закупает краны грузоподъёмностью до 450 тонн для строительства завода ПЭТ и ПБТ
21 октября 2026

«КофеШкола» запустит две программы для школьников на осенних каникулах

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...