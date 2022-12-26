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Общество

Себежский нацпарк приглашает на литературные дегустации

На литературные дегустации в заповедном лесу приглашает гостей национальный парк «Себежский» с 2 по 14 января. Об этом сообщили в пресс-службе парка. 

Фото здесь и далее: Себежский нацпарк

«Рождественские каникулы – замечательная возможность провести время с семьей, дарить и получать подарки, делать добрые дела, верить в волшебство. О чудесных приключениях, которые происходят в лесах Себежского национального парка, расскажут герои книг для младших школьников, которые мы с удовольствием подарим самым активным участникам наших мероприятий», — говорится в сообщении. 

Так, 2 января презентуют проект «Заповедные истории». Гостей ждут истории из жизни хранителей заповедного леса, загадки, игры и презентации пяти книг. Место проведения — Себеж, улица 7 Ноября, 22, визит-центр Экспозиция «Хранители». Также в этом месте 3 января презентуют развивающие книги для младших школьников «Мишкин год», стоимость - 50 рублей за одного человека. 

4 января будет презентация книги про дрова с иллюстрациями, играми и заданиями «Раз, два…. Дрова» в деревне Рудня. Откроются экспозиции: «Контора лесничества», «Лесные машины», «Музей дров», (56.23341, 28.59955). Гостей ожидают загадки, конкурсы, походный чай и подвижные игры, также им расскажут о способах разведения костра. Стоить билет будет 200 рублей за человека, а семейный билет до 6 человек — 500 рублей. 

5 января представят заповедные истории «Волшебная шишка», где участники будут раскрашивать шишки, украшать деревья, заниматься подвижыми игры, пить чай, приготовленный на костре, и ловить рыбу. Проведут мероприятия в ЭПЦ «Озерявки» (56.19550, 28.48428). Цена — 200 рублей, семейный билет до 6 человек будет стоить 500 рублей. 

Помимо этого, с 2 по 6 января в ГПЗ «Ремдовский», в деревне Самолва (58.296193, 27.621954), в 12:00 на территории мемориального комплекса «Александр Невский с дружиной» проведут краткую экскурсию, а также представят обзор пяти книг с заповедными историями для младших школьников. Ещё в 14:00 гостей ожидают экскурсия и участие в квесте «В чем сила?». Стоимость: взрослый – 250 рублей, ребенок – 150 рублей. Семейный билет до 6 человек – 500 рублей.

6 января проведут «Рождественские забавы. Фестиваль добрых дел», где можно будет покататься с горки, устроить подвижные игры, а также угостить птиц и лесных зверей семечками, вениками, морковью и зерном. Пройдут развлечения в Себеже, в «Зелёном квартале» (56.26690, 28.475429).

14 января будут чествовать активных участников рождественских мероприятий в ЭПЦ «Озерявки» (56.19550, 28.48428). Также пройдут активные игры и загадки.

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