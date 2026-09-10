Михаил Ведерников доложил Путину о поддержке участников СВО
47 мер поддержки участников СВО и их семей реализуется в Псковской области. За всё время поступило 90 тысяч заявок, 99,9 % из них решены. Эти данные прозвучали на встрече президента России Владимира Путина с губернатором Михаилом Ведерниковым, о которой сообщается на сайте Кремля.
По словам главы региона, в области находятся 76-я легендарная дивизия и 2-я бригада, с командирами соединений поддерживается постоянная связь.
В регионе реализуется 47 мер поддержки. «Мы понимаем, что не должно быть никакого формального подхода. Поэтому, если есть индивидуальные какие-то вопросы, заявки и бытовые, мы в проактивном режиме это всё отрабатываем», – подчеркнул Михаил Ведерников.
Внимание уделяется как участникам специальной военной операции, так и их семьям. Губернатор подчеркнул, что за всё время поступило больше 90 тысяч заявок, 99,9 % из них положительно решены.
«Те, которые не решены, как правило, касаются пропавших без вести, там нет быстрых решений. Работа нашего [филиала] фонда «Защитники Отечества» признана одной из лучших в стране», – отметил Михаил Ведерников.
Глава государства в ходе встречи отметил необходимость продолжить работу по преодолению дефицита медиков и педагогов, а также держать на контроле проблему несанкционированных свалок.
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