Почти 45 тысяч жителей Псковской области подали заявления на ДЭГ

13:47, 10 сентября 2026, ПАИ

Более 44 тысяч избирателей в Псковской области подали заявления для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ), которое будет применяться на территории региона на выборах депутатов Госдумы, депутатов Законодательного Собрания региона и дополнительных выборах депутатов в трёх муниципальных округах. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе облизбиркома.

На сегодняшний день на участие в ДЭГ подано 44 575 заявлений. Для тех, кто планирует находиться вдали от дома или своего избирательного участка, работает механизм «Мобильный избиратель». На данный момент подано 1 966 заявлений о голосовании по месту нахождения.

Отметим, заявление на участие в ДЭГ можно подать до 24:00 14 сентября на портале «Госуслуги».

Ранее сообщалось, что в Псковской области презентовали приложения для слабовидящих и слабослышащих избирателей.

Напомним, что в Псковской области проходит пять избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов. Проголосовать можно будет в один из трёх дней – 18, 19 или 20 сентября.