До +18 градусов ожидается в Псковской области 11 сентября

13:43, 10 сентября 2026, ПАИ

11 сентября в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода. Будет идти небольшой дождь, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Прогнозируется западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура по области ночью +7...+12 градусов, днем +13...+18 градусов. В Пскове температура ночью +8...+10 градусов, днём +16...+18 градусов.

Атмосферное давление ниже нормы.