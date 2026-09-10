До +18 градусов ожидается в Псковской области 11 сентября
11 сентября в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода. Будет идти небольшой дождь, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Прогнозируется западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура по области ночью +7...+12 градусов, днем +13...+18 градусов. В Пскове температура ночью +8...+10 градусов, днём +16...+18 градусов.
Атмосферное давление ниже нормы.
Михаил Ведерников: В Псковской области переломилась негативная тенденция по увеличению дефицита медкадров
Псковский губернатор доложил президенту о росте числа туристов и паломников в Печорах
Ведерников попросил Путина продлить программу модернизации энергосетевого комплекса Псковской области
Ведерников доложил Путину о развитии транспортной доступности Псковской области и «взрывном росте туризма»
Ведерников попросил Путина поддержать строительство центра адаптивной физкультуры в Псковской области