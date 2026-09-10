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Политика

В Псковской области презентовали приложения для слабовидящих и слабослышащих избирателей

Два новых мобильных приложения, которые помогут сделать голосование доступнее, презентовала избирательная комиссия Псковской области на встрече с председателями региональных общественных организаций инвалидов. Об этом ПАИ сообщили в облизбиркоме.

Впервые в Псковской области приложения будут широко применяться на избирательных участках:

  • для слабовидящих – приложение-аудиогид. Достаточно навести камеру смартфона на текст бюллетеня или информационного стенда, чтобы приложение распознало его и озвучило информацию;
  • для слабослышащих – сервис распознавания речи. Слова члена комиссии переводятся в текст на экране. Также доступна обратная функция – озвучивание набранного текста.

Воспользоваться приложениями можно будет с помощью членов участковых избирательных комиссий. «Новые технологии помогут сделать процесс голосования более самостоятельным, понятным и комфортным для каждого избирателя», – отметили в избирательной комиссии Псковской области.

Напомним, что в Псковской области проходит пять избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов. Проголосовать можно будет в один из трёх дней – 18, 19 или 20 сентября.

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