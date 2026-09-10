Спортплощадка появится на месте платной парковки на улице Коммунальной в Пскове
Глава Пскова Борис Елкин вместе с депутатом Законодательного Собрания Псковской области Юрием Сорокиным и депутатом Псковской городской Думы Юлией Пожидаевой провёл выездной контроль в округе № 9. Они проверили объекты благоустройства и проекты, которые реализуются при участии территориальных общественных самоуправлений. Об этом глава Пскова сообщил в своём канале в мессенджере MAX.
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Фото: Канал Бориса Елкина в мессенджере Max
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Фото: Канал Бориса Елкина в мессенджере Max
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Фото: Канал Бориса Елкина в мессенджере Max
-
Фото: Канал Бориса Елкина в мессенджере Max
-
Фото: Канал Бориса Елкина в мессенджере Max
-
Фото: Канал Бориса Елкина в мессенджере Max
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Фото: Канал Бориса Елкина в мессенджере Max
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Фото: Канал Бориса Елкина в мессенджере Max
Одной из точек стала улица Коммунальная, 48. Здесь практически завершен ремонт проезда и тротуаров. В рамках работ также появилась парковка, которой смогут пользоваться родители, привозящие детей в музыкальную школу, детский сад и лицей № 8.
На месте бывшей платной парковки планируют создать общественное пространство со спортивной инфраструктурой. Проект хотят разработать вместе с жителями и депутатом, чтобы затем подать его на участие в программе «Формирование комфортной городской среды».
«Успех инициативы зависит от активности жителей округа – важно набрать как можно больше голосов в предстоящем голосовании», – отметил Борис Елкин.
На Коммунальной, 46 осмотрели новую парковку, которая появилась благодаря победе ТОС в городском конкурсе проектов. Сейчас там уложен бортовой камень и отсыпан щебеночный слой. В следующем году жители планируют завершить работы и уложить асфальт.
Еще несколько объектов проверили на Рижском проспекте. В доме № 54 в этом году отремонтируют крыльцо по проекту ТОС «Рижский 54». У дома № 58 продолжается установка системы видеонаблюдения, а контейнерную площадку у дома № 60 благоустроят силами ТОС «Рижский 60».
Все эти проекты стали возможны благодаря участию ТОС в городском конкурсе. Во время встречи с их представителями стороны обсудили дальнейшее взаимодействие и реализацию инициатив жителей.
«Именно благодаря слаженной работе и грамотному распределению средств удается реализовывать значимые проекты и преображать дворы», – подчеркнул Елкин.
По итогам выезда все замечания и предложения взяты в работу.
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