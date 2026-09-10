Киви, тыкву и жирную рыбу рекомендуют добавить в осенний рацион для поддержки иммунитета
Осенью для поддержки организма и иммунитета стоит обратить внимание на киви, тыкву и жирную рыбу. Такие рекомендации дала тренер-нутрициолог Ольга Яблокова, пишет РИА Новости.
По ее словам, сокращение светового дня и рост риска простуд делают особенно важным полноценное питание. Киви, тыква и жирная рыба помогают разнообразить рацион и обеспечить организм рядом необходимых питательных веществ.
Киви считается одним из богатых источников витамина C. Он участвует в нормальной работе иммунной системы, способствует усвоению железа и помогает защищать клетки от окислительного стресса. Кроме того, в фрукте содержатся калий, клетчатка и антиоксиданты.
Тыква богата бета-каротином, из которого организм получает витамин A. Он необходим, в частности, для поддержания нормального состояния слизистых оболочек и зрения. Также в тыкве есть клетчатка, калий и магний.
Еще один продукт, который рекомендуют включать в осеннее меню, — жирная рыба. Лосось, скумбрия, сельдь и сардины содержат омега-3 жирные кислоты, витамин D и полноценный белок. Омега-3 участвуют в регуляции воспалительных процессов, витамин D — в работе иммунной системы, а белок необходим для построения и функционирования клеток организма.
По мнению Яблоковой, эти продукты можно сочетать с овощами, зеленью, бобовыми и цельнозерновыми продуктами, формируя разнообразный рацион.
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