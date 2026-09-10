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Общество

Родители в Псковской области могут записать детей в кружки через навигатор допобразования

Навигатор дополнительного образования, позволяющий родителям найти подходящие кружки и секции для детей, действует в Псковской области. Об этом сообщил заместитель министра образования региона Сергей Николаев в ходе брифинга в медиацентре ПАИ сегодня, 10 сентября.

Сергей Николаев. Фото: ПАИ

«Нет необходимости бегать по сайтам и искать информацию о том, какие у нас учреждения дополнительного образования, спорта, культуры и так далее существуют. У нас есть навигатор дополнительного образования», – сказал Сергей Николаев и добавил, что в любой поисковой системе можно ввести «навигатор дополнительного образования Псковской области» и сразу найти этот сайт.

«Можно посмотреть по направлению подготовки – спортивное, художественное, либо любое другое, либо по наименованию учреждения. Реестр учреждений, которые предоставляют те или иные услуги, всё выдаст», – добавил заместитель министра. По его словам, перейдя на страницу учреждения или образовательной программы, можно увидеть, с какого года принимается ребёнок и какие требования могут быть. «Если это эстетическое, спортивное направление, то необходимо пройти какой-то предварительный отбор. Но это отдельные направления», – уточнил он.

Заместитель министра также рассказал о распределении бесплатных мест. «В любом учреждении всегда есть определённое количество бесплатных мест. Родители, зайдя на этот навигатор дополнительного образования, видят, сколько там мест», – отметил Сергей Николаев. По его словам, записаться можно как в электронном виде, так и лично, придя в учреждение и написав заявление.

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