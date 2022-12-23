Сочинение школьницы из Опочки стало лучшим на Всероссийском конкурсе «Россия – страна возможностей»

18:39, 23 декабря 2022, ПАИ

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Сочинение учащейся 7 «б» класса опочецкой гимназии им. А. Д. Петрова Дарьи Антиповой стало лучшим на Всероссийском конкурсе сочинений «Россия – страна возможностей». Об этом сообщили в редакции районной газеты «Красный маяк».



«Свою работу я посвятила деятельности Российского движения школьников, в котором состою, и волонтерской работе. Я рассказала о добрых делах, которые совершала для своих друзей, школы и города в целом. Конечно, победить очень хотелось, но я понимала, что шансов мало. Очень удивилась и одновременно обрадовалась, когда узнала, что моя работа оказалась одной из лучших», – поделилась Даша.



Отметим, что всего на суд жюри было прислано около 13 тысяч работ.

«Россия — страна возможностей» — автономная некоммерческая организация была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года.

Платформа объединяет 26 конкурсов, проектов и олимпиад, каждый из которых имеет свою аудиторию и предлагает различные пути к успеху.