Вышел в свет островский том книги «Солдаты Победы»

20:57, 23 декабря 2022, ПАИ

В правительстве Псковской области в пятницу, 23 декабря, состоялось очередное заседание региональной редакционной коллегии по подготовке многотомной историко-документальной книги «Солдаты Победы». В рамках заседания был представлен восьмой том издания, который рассказывает о 959 уроженцах Островского района, вернувшихся живыми с полей Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В структуре нового тома имеется вступительная статья, раздел «На той войне…», который включает документы и воспоминания о ветеранах, фотовклейка.

Кроме того, в книге появился новый раздел «Всем смертям назло». Он состоит из 81 фамилии фронтовиков, которые считались погибшими или пропавшими без вести. Бойцы даже были включены в «Книгу Памяти» Псковской области и других регионов, их имена значились на мемориалах и обелисках. Но, как выяснилось в ходе работы над изданием, все они вернулись домой.

Тираж восьмого тома — 900 экземпляров. Презентация запланирована на весну следующего года. По традиции книга поступит во все библиотеки Псковской области, а также в главные книгохранилища страны и центральные музеи, будет вручена ближайшим родственникам фронтовиков.

Главный редактор многотомника Николай Никитенко отметил, что уже ведётся работа над созданием девятого тома издания «Солдаты Победы». Его посвятят ветеранам и участникам ВОВ из города Пскова.

На заседании редколлегии также были заслушаны доклады членов редакционных коллегий из Опочецкого и Себежского районов.