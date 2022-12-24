Водитель Renault сбил двух пешеходов на тротуаре в Порхове

12:08, 24 декабря 2022, ПАИ

23 декабря в Порхове на проспекте Ленина у дома № 1 40-летний водитель, управляя автомобилем Renault Duster, совершил наезд на пешеходов на тротуаре. Об этом сообщает корреспондент газеты «Порховский вестник».

В результате ДТП пострадали 43-летний мужчина и 37-летняя женщина. Оба пешехода госпитализированы в медучреждение.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются.