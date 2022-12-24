Более 800 пушкиногорцев приняли участие в выборах нового главы района к этому часу
Явка в 15:00 первого дня голосования на выборах главы Пушкиногорского района составила 12,44 % (872 избирателей). Об этом сообщается в Telegram-канале избирательной комиссии Псковской области.
Отмечается, что из них вне помещения проголосовало 3,37 % (236 избирателей). Всего численность избирателей в муниципалитете — 7 009 человек.
Ранее сообщалось, что пушкиногорцы продолжают принимать активное участие в выборах нового главы.
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24 декабря 2022
Около 400 избирателей проголосовали на выборах главы Пушкиногорского района к этому часу