Более 800 пушкиногорцев приняли участие в выборах нового главы района к этому часу

15:19, 24 декабря 2022, ПАИ

Явка в 15:00 первого дня голосования на выборах главы Пушкиногорского района составила 12,44 % (872 избирателей). Об этом сообщается в Telegram-канале избирательной комиссии Псковской области.

Отмечается, что из них вне помещения проголосовало 3,37 % (236 избирателей). Всего численность избирателей в муниципалитете — 7 009 человек.

Ранее сообщалось, что пушкиногорцы продолжают принимать активное участие в выборах нового главы.