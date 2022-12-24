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Политика

На избирательный участок в Пушкиногорском районе прибыл Пушкин

Фото telegram-канала "Новый правдоруб"

Избиратель в Пушкинских Горах примерил наряд Пушкина, чтобы посетить избирательный участок, сообщает telegram-канал «НОВЫЙ ПРАВДОРУБ».

«Избирателя Пушкиногорья ни с кем не перепутаешь. Великие классики рождают бессмертные образы», - говорится в сообщении.

Напомним, что более 800 жителей Пушкинских Гор уже сделали свой выбор главы района. 

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