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Общество

Экскурсионная группа из Пскова посетила Пыталовский район

Фото Пыталовского музея дружбы народов

Пыталовский музей дружбы народов посетила экскурсионная группа из Пскова, сообщает группа «Музей Дружбы народов г. Пыталово» в соцсети «ВКонтакте».

В программе было знакомство с основными событиями истории Пыталовского края в музее, а также осмотр архитектурной застройкой латвийского периода в Пыталово. Дальнейший путь гостей района лежал в деревни Вышгородок и Пустое Воскресенье для ознакомления с храмами Пыталовского района.

Экскурсии провели сотрудники музея Лариса Перепечкина и Татьяна Сафронова, фотограф — Татьяна Журина.

Фото Пыталовского музея дружбы народов

«Надеемся, что нашим экскурсантам понравились исторические уголки Пыталовского края», — сообщают сотрудники музея.

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