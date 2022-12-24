Экскурсионная группа из Пскова посетила Пыталовский район

22:24, 24 декабря 2022, ПАИ

Пыталовский музей дружбы народов посетила экскурсионная группа из Пскова, сообщает группа «Музей Дружбы народов г. Пыталово» в соцсети «ВКонтакте».

В программе было знакомство с основными событиями истории Пыталовского края в музее, а также осмотр архитектурной застройкой латвийского периода в Пыталово. Дальнейший путь гостей района лежал в деревни Вышгородок и Пустое Воскресенье для ознакомления с храмами Пыталовского района.

Экскурсии провели сотрудники музея Лариса Перепечкина и Татьяна Сафронова, фотограф — Татьяна Журина.

«Надеемся, что нашим экскурсантам понравились исторические уголки Пыталовского края», — сообщают сотрудники музея.