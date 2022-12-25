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Предновогодние соревнования по самбо состоялись в Великих Луках

Фото предоставлено Luki-News

В спортивном компликсе «Ника» прошел турнир по самбо «Новогодняя звезда 2022». В соревнованиях приняли участие более 60 спортсменов 2012-2014 годов рождения из разных спортивных клубов города, сообщает Luki-News.

«Соревнования ежегодные, проводятся уже 22 раз. К сожалению, из-за эпидемиологической обстановки, к нам не смогли приехать иногородние спортсмены, поэтому мы собрали тут только своих воспитанников», – рассказал главный секретарь турнира Антон Барканов.

После окончания соревнований, спортсмены получили почетные грамоты, кубки и медали, а также сладкий подарок от Деда Мороза.

Результаты соревнований:

Девушки 2012-2014 г.р.:

  • 1 место – Васильева Марина, Лосева Ника, Макарова Алина, Андреева Дарья, Лопашова Наталья;
  • 2 место – Семенова Таисия, Байкова Алена, Михайлова Анна, Ключник Виктория, Шляпина Диана, Константинова Полина;
  • 3 место – Плотникова Юлия, Курьянник Мария, Бабаева Кристина, Шевченко Ксения.


Юноши 2013-2014 г.р.:

  • 1 место – Бонев Андрей, Панов Ярослав, Агасиев Руслан, Васильев Сергей, Кодь Александр, Мишанов Илья, Яковлев Артем, Сербин Владимир, Конешов Владислав, Варфоломеев Артем, Кранин Михаил;
  • 2 место – Быстров Святослав, Ткачев Илья, Цветков Игорь, Поташов Борис, Русаков Александр, Галаев Семен, Сербин Михаил, Бойко Иван, Белоножко Захар, Пименов Сергей;
  • 3 место – Карзов Иван, Майоров Евгений, Васильев Максим, Никитин Артем, Терентьев Андрей, Кирьянов Егор, Бондарев Александр, Антоневич Глеб, Качнов Илья, Широков Николай, Марков Александр, Старшов Степан, Назаров Артем, Фокин Михаил, Леонов Александр. 
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