Предновогодние соревнования по самбо состоялись в Великих Луках

18:46, 25 декабря 2022, ПАИ

В спортивном компликсе «Ника» прошел турнир по самбо «Новогодняя звезда 2022». В соревнованиях приняли участие более 60 спортсменов 2012-2014 годов рождения из разных спортивных клубов города, сообщает Luki-News.



«Соревнования ежегодные, проводятся уже 22 раз. К сожалению, из-за эпидемиологической обстановки, к нам не смогли приехать иногородние спортсмены, поэтому мы собрали тут только своих воспитанников», – рассказал главный секретарь турнира Антон Барканов.



После окончания соревнований, спортсмены получили почетные грамоты, кубки и медали, а также сладкий подарок от Деда Мороза.



Результаты соревнований:



Девушки 2012-2014 г.р.:

1 место – Васильева Марина, Лосева Ника, Макарова Алина, Андреева Дарья, Лопашова Наталья;

2 место – Семенова Таисия, Байкова Алена, Михайлова Анна, Ключник Виктория, Шляпина Диана, Константинова Полина;

3 место – Плотникова Юлия, Курьянник Мария, Бабаева Кристина, Шевченко Ксения.



Юноши 2013-2014 г.р.: