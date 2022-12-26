Преимущества Единого налогового счёта обсудили в Пскове

15:09, 26 декабря 2022, ПАИ

Новую форму учёта платежей «Единый налоговый счет» (ЕНС) внедрят в бюджетную систему РФ с 1 января 2023 года. Об этом шла речь на публичных слушаниях в УФНС России по Псковской области, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

ЕНС – это единая сумма расчетов налогоплательщика с бюджетом. Налогоплательщик всегда будет понимать, либо он должен государству, либо он может распорядиться положительным остатком по своему усмотрению.

Отмечается, что ЕНС позволит платить налоги просто и без ошибок:

- один платёж в месяц,

- универсальные реквизиты для всех налогов,

- отсутствие ошибочных платежей,

- экономия времени и трудозатрат,

- не нужно помнить сроки отчётности.

Кроме того, с 1 по 8 января одному из участников слушаний предложили принять участие в пилотном проекте, чтобы вместе с налоговой освоить новый личный кабинет. Также к проекту присоединятся несколько псковских юридических лиц.