На телеканале «Первый Псковский» стартует новая программа

19:36, 26 декабря 2022, ПАИ

Новая программа «Секреты тела» стартует на телеканале «Первый Псковский». Об этом ПАИ сообщили в редакции канала.

Врач-травматолог, заведующий псковским отделением спортивной медицины Евгений Васильев расскажет о частых причинах боли в спине, шее, пояснице. Вместе с ассистентами доктор покажет простые, но эффективные упражнения, которые помогут облегчить или снять боль в домашних условиях.

Смотрите выпуски программы «Секреты тела» на телеканале «Первый Псковский» каждый вторник в 7:30, повтор — в субботу в 9:50.