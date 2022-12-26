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На телеканале «Первый Псковский» стартует новая программа

Евгений Васильев в новой программе «Секреты тела». Фото: «Первый Псковский»

Новая программа «Секреты тела» стартует на телеканале «Первый Псковский». Об этом ПАИ сообщили в редакции канала.

Врач-травматолог, заведующий псковским отделением спортивной медицины Евгений Васильев расскажет о частых причинах боли в спине, шее, пояснице. Вместе с ассистентами доктор покажет простые, но эффективные упражнения, которые помогут облегчить или снять боль в домашних условиях. 

Смотрите выпуски программы «Секреты тела» на телеканале «Первый Псковский» каждый вторник в 7:30, повтор — в субботу в 9:50.

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