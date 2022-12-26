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Политика

Владимир Путин создал новую должность, и её займёт Дмитрий Медведев

Президент России Владимир Путин создал новую должность своего первого заместителя в военно-промышленной комиссии РФ. Её займёт зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, следует из указа президента. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, пишет сегодня «Коммерсантъ», первый заместитель председателя комиссии может создавать советы и рабочие группы по вопросам деятельности военно-промышленной комиссии.

Также из состава комиссии исключили экс-руководителя Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева. Его место займёт глава МЧС Александр Куренков. Кроме этого, согласно указу, в состав коллегии комиссии включили главу комитета Госдумы по обороне Андрея Картополова, генерального конструктора ракетно-космической корпорации «Энергия» им. С. П. Королёва Владимира Соловьёва и других.

Помощник господина Медведева сообщил «РИА Новости», что в рамках работы в военно-промышленной комиссии тот продолжит проведение контрольных мероприятий по ОПК, которые велись по линии Совета безопасности.

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