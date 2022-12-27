Лучших спасателей и пожарных чествовали в Пскове

15:34, 27 декабря 2022, ПАИ

Торжественное мероприятие, посвященное Дню спасателя Российской Федерации, прошло в Пскове. В Псковском академическом театре драмы собрались руководство органов власти, представители силовых ведомств, личный состав и ветераны регионального управления МЧС. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства области.

По поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова к собравшимся обратилась его первый заместитель Вера Емельянова. «Главное управление МЧС России по Псковской области эффективно обеспечивает пожарную безопасность, защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, формирует новые подходы к организации гражданской обороны. Своей готовностью к выполнению служебного долга, умением быстро и уверенно действовать в самых трудных ситуациях сотрудники экстренных служб завоевали авторитет и глубокое уважение жителей региона», — подчеркнула она.

После этого она вручила специалистам ведомства благодарственные письма правительства Псковской области.

С профессиональным праздником личный состав ведомства поздравил временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по Псковской области Сергей Лаврухин: «В 2022 году пожарными и спасателями было осуществлено более восьми тысяч оперативных выездов, ликвидированы последствия более 930 ДТП, обнаружено и обезврежено порядка 400 взрывоопасных предметов. В текущем году мы добились снижения числа пожаров на 6 %, количество происшествий на водных объектах уменьшилось на 46 %», — отметил Сергей Лаврухин.

Руководитель ведомства вручил ведомственные награды и специальные звания. Вместе с опытными спасателями и пожарными в числе награждаемых оказался и учащийся четвертого класса Андрей Гаврилов, который спас из горящего дома трех сестер.

Кроме того, в рамках торжественного мероприятия вручили спасателям памятные медали Совета Федерации РФ, а также благодарности Псковского областного Собрания депутатов.