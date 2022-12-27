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Общество

Антон Сергеев объяснил, почему работу в Псковской области нельзя назвать легкой

Почему журналистика не отпускает и что больше привлекает – быть участником или контролировать процесс, ответил советник губернатора Псковской области по информационной политике Антон Сергеев в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM). 

 

«Да мне вообще вся моя работа нравится. Мне повезло по жизни. Всё, чем я занимаюсь, нравится. Что геология, в которую я пришёл совершенно случайно. Думал, что это где-то на полгода максимум, ну – год, а в итоге работал шесть лет, и это вообще культурный шок: где я и где геологоразведка. Но оказалось, это очень интересно. То есть постоянно какие-то новые вызовы, поэтому мне грех жаловаться. Я занимаюсь тем, что мне нравится», – сказал гость студии.

Антон Сергеев отметил, что, несмотря на такое отношение, работу в Псковской области нельзя назвать легкой.  

«На самом деле, просто каждое новое место работы – это новый вызов. Я работал в регионах, была у меня в Тульской области годовая история. Но регионы разные, разные подходы, люди, инструменты. Если там был сильно развит «Твиттер», то здесь совсем другая жизнь, «ВКонтакте». Ну, то есть вроде бы регионы, а жизнь разная. По сравнению с прямыми эфирами на «Вестях», которые я вёл вечером, или часовыми ток-шоу, или конференциями с Владимиром Владимировичем. Может быть, это кажется ерундой. Но в этом очень много интересного, сложного, очень тяжёлого. Иной раз приходится очень напрягаться», – поделился он.

Советник губернатора добавил, что специфика работы медиа везде одна, где нужно делать качественный продукт, вне зависимости от того, какое это издание.   

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