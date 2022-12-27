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Происшествия

Псковичке предложили сыграть на бирже и обманули на 170 тыс. рублей

Псковичка лишилась 170 тыс рублей. Фото ПАИ

Мошенники под видом игры на бирже обманули псковичку на 170 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Жительнице Пскова позвонил незнакомец, который представился сотрудником некоей биржевой платформы. Он предложил собеседнице воспользоваться возможностью получения прибыли в брокерской компании. И женщина решила попытать счастья в игре на электронной бирже. Однако злоумышленники путём обмана завладели её деньгами в сумме около 170 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбуждённого уголовного дела.

В областном центре 26 декабря к стражам правопорядка с заявлением обратилась также студентка одного из учебных заведений. Её злоумышленники тоже ввели в заблуждение. По имеющимся предварительным данным, неизвестные взломали страницу знакомой этой девушки в социальной сети и от её имени попросили одолжить денег. В итоге псковичка лишилась около трёх тысяч рублей. Проводится расследование.

«Как показывает практика, нечистые на руку лица, представляясь сотрудниками банков или правоохранительных органов, по-прежнему не оставляют попыток обмануть доверчивых людей под предлогами якобы предотвращения несанкционированного оформления кредитов или списания денежных средств, а также освобождения их родственников от уголовной ответственности за совершение мнимых ДТП. Так, за последние дни подобные факты отмечены, в частности, в областном центре и Великих Луках», — сообщили в полиции.

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