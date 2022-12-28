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Общество

В Великих Луках вручили премию «Успех-2022»

В центре Артём Баринов, начальник штаба «Юнармии». Фото Luki-News

Сегодня, 27 декабря, лучшие представители молодого поколения города на Ловати получили награды, пишет Telegram-канал Luki-News. В управлении образования состоялась церемония вручения муниципальной премии «Успех-2022», прошедшей под эгидой отдела по молодёжной политике. Награда предоставляется ежегодно самым активным, творческим и талантливым ребятам, которые за год демонстрируют серьёзные достижения.

Победителей определяли в пяти номинациях по самым разным критериям: активности, инициативности, результативности, вклада в жизнь города и многим другим. В ходе рассмотрения заявок и предоставленных на конкурс материалов жюри вынесло следующий вердикт. 

«За вклад в развитие молодёжного самоуправления»: 

3-е место поделили студенческий спортивный клуб «Академия спорта» (ВЛГАФК) и Владислав Иванцов (ВМТК),
2-е место — Кристина Коновалова (ВМК).

«За успехи в профессиональной и предпрофессиональной деятельности»: 

3-е место — Анастасия Баранова (филиал ПсковГУ),
2-е место — Светлана Каканова (Дом детского творчества им. А. Матросова),
1-е место — образцовый художественный коллектив – хореографический ансамбль «Феникс» (руководитель — Софья Чистова). 

«За вклад в развитие волонтёрской деятельности» среди волонтёров: 

3-е место — Константин Васильев (ВЛГАФК), 
2-е место — Анастасия Павлова (ВЛГАФК), 
1-е место — Ангелина Лузгина (ВГСХА).

«За вклад в развитие волонтёрской деятельности» среди волонтёрских отрядов: 

2-е место — городской студенческий совет (руководитель — Ангелина Астахова),
1-е место – волонтёрский отряд «На старте» (ВЛГАФК, руководитель — Вячеслав Салиев).

«За успехи в области науки и творчества»: 

«Наука»: 3-е место — Иван Румянцев (ВЛГАФК), 2-е место — Максим Барканов (ВЛГАФК), 1-е место — Павел Азарченко (ВГСХА).
«Творчество»: 3-е место — Серафима Мартынова (ВГСХА), 2-е место — Евгения Сергиевская (ВГСХА), 1-е место — Макар Зараев (школа № 13).

«За вклад в патриотическое воспитание»: 

3-е место — Валерия Капралова (ВГСХА), 1-е место — Артём Баринов, начальник штаба «Юнармии».

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