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Политика

Поездка Путина в Псковскую область отменилась из-за погоды

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин 28 декабря не поедет в Псковскую область, он примет участие в открытии завода «Титан-Полимер» в режиме видео-конференц-связи. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Он сегодня должен был вечером лететь в Псковскую область, в командировку, но в итоге по летным условиям это не представляется возможным, поэтому он проведет в режиме видеоконференции из Петербурга мероприятие, в ходе которого состоится запуск завода «Титан-Полимер», - сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что на новом заводе будет налажен выпуск полимерной продукции, которая используется и в фармацевтических целях, и для производства различных видов упаковок. «Достаточно важное, высокотехнологичное производство», - заключил Песков.

Он также добавил, что в ходе мероприятия вице-премьер - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров расскажет о развитии химического производства в среднесрочной перспективе, также с докладами выступят представители руководства завода «Титан-Полимер».

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