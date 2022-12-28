Александр Грацкий: Столько вышек нет, чтобы сбивать сосульки с крыши каждого дома

16:25, 28 декабря 2022, ПАИ

Ситуацию с ликвидацией опасных сосулек в Пскове прокомментировал председатель управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Зависит от собственника здания, кто является главным по сосулькам. Если это многоквартирный жилой дом, то ответственна управляющая компания. В случае если она не реагирует на жалобы, жители сами могут позвонить в службу по номеру 055 или в управление городского хозяйства, либо в контрольное управление. Можно звонить в единую диспетчерскую службу и там оставлять заявку», — рассказал руководитель УГХ.

По его словам, сейчас идёт активный период оттаивания. «К сожалению, столько вышек в городе нет, чтобы расставить их у каждого дома и сбивать сосульки, поэтому многие опасные места огораживались лентами. Поэтому процесс сбивания проходит поэтапно», - добавил гость студии.

Также Александр Грацкий пояснил, что жалоба через службу «055» будет передана в контрольное управление.

Помимо этого, в УГХ проводят профилактические беседы с управляющими компаниями. «Потому что нам тоже приходят жалобы, прокуратура активно подключается к этому вопросу. Если случится такой инцидент, приятного будет мало. Все должны понимать свою ответственность», — поделился председатель управления городского хозяйства администрации Пскова.