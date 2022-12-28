Строительство экотехнопарка обсудили псковские депутаты

17:21, 28 декабря 2022, ПАИ

Комитет по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию провёл заседание накануне декабрьской сессии. Депутаты рассмотрели профильные вопросы повестки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Одобрение комитета получила правительственная законодательная инициатива о замене пониженной налоговой ставки по налогу на имущество организаций на полное освобождение от уплаты этого налога – мера поддержки рассчитана на инвесторов, реализующих проекты по соглашению с правительством области.

«Стоимость поправки составляет 800 тысяч рублей», - озвучил цифру выпадающих бюджетных доходов председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев. Депутаты одобрили законопроект.

Председатель парламентского комитета Андрей Козлов представил коллегам обращение депутатов из Республики Карелии о выделении дополнительных федеральных средств на увеличение оплаты труда работников лесничеств.

«В Псковской области также имеется дефицит кадров в лесничествах. Из-за низких зарплат молодые специалисты уходят в основном в лесопереработку, а на должностях государственных инспекторов по охране леса работать некому. Без федеральной поддержки регионам эту проблему не решить», - оценил ситуацию Андрей Козлов. К позиции законодателей присоединился руководитель областного комитета по природным ресурсам и экологии Виктор Мусатов, назвав низкие зарплаты самой большой проблемой лесного хозяйства. Комитет принял решение о поддержке инициативы коллег из Карелии.

Также депутаты согласились с целесообразностью предложения Думы Астраханской области об упрощении порядка водопользования из поверхностных водных объектов для полива садоводческих и огороднических земельных участков на территориях СНТ. Соответствующее решение комитета будет направлено авторам инициативы.

В завершение депутаты рассмотрели проект новой государственной программы «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Псковской области». Как пояснил председатель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов, все мероприятия программы и финансирование перешли из другой госпрограммы – «Обеспечение населения качественным жильём и коммунальными услугами», которую из-за громоздкости и неудобства в работе решили разделить на три. «Просьба поддержать, поскольку это позволит комитету более оперативно вносить необходимые изменения», - обратился к депутатам Сергей Грахов.

Члены комитета поддержали проект госпрограммы, обратив внимание на необходимость устранения технических замечаний Счётной палаты и правового управления Собрания. Кроме того, депутаты попросили руководителя исполнительного органа проинформировать, как продвигается реализация проекта по строительству псковского экотехнопарка. «Завершено проектирование комплекса по обращению с отходами, проект проходит экологическую экспертизу, после её завершения можно будет начинать строительство. Соглашение с концессионером заключено. В следующем году реализация начнётся», - сообщил Сергей Грахов, признав, что «всё идёт по плану, но не так быстро, как хотелось бы».