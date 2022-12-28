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Спорт

Утром 1 января в Пскове планируют новогодний забег

Старт забега в 2022 году. Фото Вконтакте

 

Организатор крупнейших беговых мероприятий в Пскове, главный тренер и основатель первой беговой школы «PRO SPORT» Александр Кузьмин побывал в эфире радиостанции «7 НЕБО», где рассказал о традиционном новогоднем забеге.

«В Пскове планируется забег 1-го января в 10:00. Начнём год по-спортивному. Это наша добрая традиция от нашей организации. Мы вот так собираемся бежать в первый календарный день года уже в седьмой раз. Старт состоится при любой погоде. Организаторы придут к 8:00 начнут разогревать вкусный чай, пирожки для участников. Мы не настаиваем, но бывает здорово, когда участники приходят в карнавальных костюмах. Я сам уже не раз бежал в костюме Деда Мороза.Бежать в таком костюме тяжело», - отметил тренер.

Маршрут новогоднего забега проложен и в украшенном Финском парке, и вокруг Псковского кремля. По словам Александра Кузьмина, в Псков специально приедут любители бега из Санкт-Петербурга, чтобы поучаствовать в мероприятии.

«Старт забегу будет дан в городском горно-лыжном курорте, центре отдыха «Снегопад». Ждём всем желающих принять участие», - пригласил Александр.

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